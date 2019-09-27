نيمار يتخلى عن 43 مليون يورو شريطة التزام برشلونة بضمّه

بينما حضر الجمعة الممثلون القانونيون عن نجم الكرة البرازيلي نيمار داسيلفا سانتوس من جهة، ونادي برشلونة الإسباني من جهة أخرى، ضمن المحاكمة الجارية في إسبانيا لفض النزاع بينهما، قدم صانع ألعاب باريس سان جيرمان الحالي عرضًا غير مسبوق للنادي الكتالوني.

نيمار أمضى ورقة تعهد فيها بالتخلي عن مبلغ 43 مليون يورو الذي تطالبه به إدارة برشلونة، إذا التزم النادي بضمه الصائفة المقبلة.

وذكرت صحيفة "كادينا سير" الإسبانية الجمعة أن نيمار اقترح خلال المفاوضات الجارية مع ناديه السابق، سحب شكواه مقابل التزام كتابي من الرئيس بلوغرانا بضمّه الصيف المقبل.

وبدأ النزاع عندما انتقل نيمار إلى نادي العاصمة الفرنسية في عام 2017 بصفقة بلغت 222 مليون يورو بعد أقل من عام على تجديد عقده مع النادي الكاتالوني كان سيبقيه في ملعب "كامب نو" حتى عام 2021.

ورفع برشلونة دعوى قضائية ضد نيمار بسبب خرق الأخير للعقد، ورفض تسديد مبلغ 26 مليون يورو للبرازيلي كان جزءا من مكافأة تجديد عقده.

وبعد فشل الاستئناف الذي تقدم به إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رد نيمار بدعوى قضائية بشأن المكافأة غير المدفوعة.

ورغم أنه لم يتم الإعلان عن المبلغ الإجمالي للمكافأة، إلا أن نيمار حصل على جزء منه وكان من المفترض أن يتحصل على الجزء الآخر خلال وقت لاحق، إلا أن برشلونة رفض استكمال المبلغ بعد انتقاله إلى "بي أس جي" بعد عام فقط.