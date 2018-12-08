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العراق

نينوى.. بعد عام على تحرير العراق

جسر دمّره داعش في نينوى Photo: AFP

رشا الأمين

يحتفل العراق في العاشر من الشهر الجاري بالذكرى السنوية الأولى لما عرف رسميا بـ "يوم النصر الكبير" عندما أعلن رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي تحرير العراق عسكريا من سيطرة تنظيم داعش.

وبهذه المناسبة، نسلط الضوء على الواقع الذي تعيشه المحافظات المحررة من سيطرة داعش، ونتخذ من نينوى مثالا.

يقول نور الدين قبلان نائب رئيس مجلس المحافظة إن مدن نينوى ولا سيما الموصل بحاجة لمزيد من التدابير المشددة وتضافر الجهود الحكومية لتعزيز الوضع الأمني فيها.

التفاصيل في سياق هذا التقرير الذي أعدته رشا الأمين:

تضمين
واقع نينوى بعد مرور عام على إعلان تحرير العراق
بوساطة قناة الحرة

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