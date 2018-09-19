نيويورك.. متشرد يحرق عشرات السيارات

مثل المتهم بإحراق مرآب للسيارات في نيويورك أمام محكمة يوم الثلاثاء.

وأمرت المحكمة بحبس آفون ستيفنز (23 عاما) بدون كفالة حتى مثوله مجددا أمامها، وقد ظهر في الجلسة وهو يحاول إخفاء وجهه.

وأدى الحادث الذي وقع صباح يوم الاثنين في مركز "كينغز بلازا" التجاري في منطقة بروكلين إلى اشتعال النيران بعدد كبير من السيارات وانفجار إطاراتها، وإصابة 18 عنصر إطفاء وثلاثة أشخاص آخرين بجروح.

وقد رصدت كاميرات المراقبة المتهم وهو يغادر ساحة انتظار السيارات قبل اندلاع الحريق في الطابقين الثاني والثالث بها.

وألقي القبض على ستيفنز واعترف بارتكاب الجريمة واعتذر، بحسب شبكة "إيه بي سي"، التي قالت إن لديه سوابق جنائية، منها جريمة محاولة سرقة، وقد أفرج عنه حديثا وكان يخضع للمراقبة وقت حدوث الحريق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ستيفنز متشرد.