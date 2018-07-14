نيويورك.. السجن لامرأة ادعت الإصابة بالسرطان

قضت محكمة أميركية في نيويورك الجمعة بسجن امرأة ادعت إصابتها بالسرطان وجمعت 51 ألف دولار تبرعات، لمدة عامين.

وذكرت مصادر صحفية بالولاية أن المحكمة أدانت فيدوتي هوبراج بالتزوير.

وعند النطق بالحكم، اعتذرت هوبراج لعائلتها ولمرضى السرطان عن فعلتها وقالت إنها لا تستطيع وصف الألم والأذى الذي تسببت به لهم.

وادعت هوبراج أنها مصابة بالسرطان في عام 2014 وشملت الخدعة حلق رأسها، ثم جمعت تبرعات في عشاء خيري بمدرسة أحد أبنائها.

وانتقلت هوبراج من نيويورك إلى أورلاندو حيث تم اعتقالها من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي عام 2017.