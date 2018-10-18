نيويورك تايمز: الاستخبارات الأميركية تزداد اقتناعا بتورط بن سلمان في اختفاء خاشقجي

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية باتوا مقتنعين بشكل متزايد بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "مذنب" في قضية اختفاء الصحافي المعارض جمال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة في تقرير مطول، عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين قولهم إن أجهزة الاستخبارات لم تتمكن بعد من جمع أدلة مباشرة تثبت تورط الأمير، كما أنهم لم يتمكنوا من الاستنتاج إن كان ولي العهد السعودي قد أمر بشكل مباشر بقتل خاشقجي أو أنه كان يريد أن يتم اعتقال الصحافي وجلبه إلى المملكة.

لكن مسؤولين أميركيين صرحوا للصحيفة بأن وكالات الاستخبارات لديها أدلة متزايدة حول علاقة بن سلمان.

وقالوا إن الأدلة تشمل حضور فريق أمني بعض عناصره على علاقة بولي العهد السعودي، واعتراض مناقشات مسؤولين سعوديين حول خطة محتملة لاحتجاز خاشقجي، فضلا عن أن سيطرة الأمير الكاملة على أجهزة الأمن تجعل من المستبعد أن تتم العملية من دون علمه، وفق نيويورك تايمز.

وقالت الصحيفة إن وكالات الاستخبارات الأميركية تعد تقييما لموقف بن سلمان وستسلمه إلى الرئيس دونالد ترامب.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما يبدو نقص الأدلة لدى الولايات المتحدة عندما قال الأربعاء إن الولايات المتحدة طلبت من تركيا التسجيلات الصوتية أو المصورة التي ربما تتصل بخاشقجي الذي اختفى أثره منذ دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من الشهر الجاري.

ونشرت صحيفة يني شفق التركية الموالية للحكومة الأربعاء ما قالت إنها تفاصيل من تسجيلات صوتية تزعم أنها توثق تعذيب واستجواب خاشقجي. ونقل تقرير لنيويورك تايمز عن مسؤول تركي كبير تأكيده التفاصيل التي نشرتها الصحيفة التركية.