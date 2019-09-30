نيويورك تايمز: الحريري قدم أكثر من 16 مليون دولار لعارضة أزياء

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الاثنين، إن رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، قدم أكثر من 16 مليون دولار لعارضة أزياء من جنوب إفريقيا التقاها في منتج سيشيل السياحي الفاخر الذي يرتاده الأغنياء.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثائق محكمة في جنوب إفريقيا تكشف حصول العارضة ملابس السباحة والملابس الداخلية كاندس فان دير ميرفي، على هدايا وأموال من الحريري، وقالت للمحققين إن علاقة رومانسية جمعتهما.

ولم يكن الحريري حينها يشغل منصب رئيس وزراء لبنان عندما أرسل الأموال اعتبارا من عام 2013، كما أن التحويل لا يبدو أنه انتهك أيا من القوانين اللبنانية أو الجنوب أفريقية، غير أن دخول العارضة في معارك قضائية مع سلطات الضرائب كشف اسم السياسي اللبناني.

وقالت الصحيفة إن القضية تأتي في وقت تمر فيه أعمال الحريري التجارية والسياسية بفترة صعبة، ما حرم العديد من الموظفين لديه من رواتبهم.

وقالت الصحيفة إن الهدايا لا علاقة واضحة لها بالمشاكل الاقتصادية الحالية في لبنان، في الوقت الذي أعلن الحريري أن الحكومة اللبنانية ستعلن "حاله الطوارئ الاقتصادية" وستدفع من أجل إجراءات تقشف.

وقد نقل مصرفه في لبنان المبلغ إلى حساب فان دير ميرفي في جنوب إفريقيا بين فترتي ولايتيه كرئيس للوزراء، وكان حينها رئيسا لحزبه حركة المستقبل وكان وقتها في الـ43 من عمره.

دخل العارضة التي كانت تبلغ 20 عاما، لم يكن يتجاوز 5400 دولار في العام، قبل أن يبتسم لها الحظ وترتفع الأرقام في حسابها البنكي في ماي من عام 2013، بعد تحويل مالي من بنك لبناني إلى حسابها بمبلغ 15.299.965 مليون دولار، وفق نيويورك تايمز.

وظهرت فان دير ميرفي في إعلانات لمشروبات الطاقة وفي يوميات لباس السياحة، لكنها كانت تبلغ جهات الضرائب أن دخلها السنوي لا يتعدى 5400 دولار.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن التحويل المالي كان من المحتمل أن يظل سريا، لو أن المبلغ الكبير لم يثر شكوكا لدى السلطات المالية والضريبية في جنوب أفريقيا التي حققت واعتبرته دخلا خاضعا للضريبة.

وقالت فان دير ميرفي إن المال كان هبة وليس خاضعا للضريبة وفقا لقانون جنوب أفريقيا. وفي الدعاوى القضائية اللاحقة، جادلت بأن الأموال منحت لها من دون شروط وحددت المتبرع بأنه الحريري.

وفي إفادة خطية وردت في وثائق المحكمة، قالت العارضة، إنه في 2013 مارس، خلال رحلة إلى المنتجع الذي عملت فيه، أخبرت أصدقاءها أن سيارة أحلامها هي "أودي آر8".

وفي طريق عودتها إلى المنزل، تعرضت لحادث أدى إلى تحطم سيارتها لدرجة لم يعد من الممكن إصلاحها وتصدع شاشة هاتفها المحمول، و بعد ذلك بقليل تلقت اتصالا من تاجر سيارات طلب منها القدوم لتسلم سيارة "أودي آر 8 سبايدر" مسجلة باسمها ومدفوعة بالكامل.

كما حصلت على اثنين من الهواتف المتنقلة أحدها بخاصية التجول الدولي، فضلا عن سيارة من طراز لاند روفر إيفوك.

وبلغت قيمة السيارتين أكثر من 250 ألف دولار، وكتب محاموها أن السيارتين كانتا هدية من نفس الرجل الشرق الأوسطي الذي سبق أن أرسل لها المال.

وعندما سأل المحققون الحكوميون عن نقل 15 مليون، قال مسؤول في البنك إن "المرسل والمستفيد حبيب وحبيبة وهم حاليا معا في منتجع سيشيل".

واعتبرت السلطات الضريبية ادعاءها بأن المال هدية غير معقول، واشتبهت في أن الأموال كانت لوالدها غاري فان دير ميرفي، وهو رجل أعمال خاض معارك متكررة مع السلطات الضريبية بشأن تعاملاته التجارية.

وفرضت السلطات ضريبة الدخل على المبلغ، وجمدت أصول فان دير ميرفي وعينت أمينا للإشراف عليها إلى أن تسوي المسألة.

وتدخل الحريري من جديد ليرسل لها مبلغا إضافيا بمليون دولار لمساعدتها في تغطيه نفقاتها القانونية والمعيشية، وفقا لوثائق المحكمة.

وتوصلت إلى تسوية مع السلطات الضريبية في 2016، لكنها رفعت من جديد في يناير الماضي قضية ضد السلطات الضريبية وطالبت بتعويض قيمته 65 مليون دولار، مقابل الأضرار التي ترتبت عن ملاحقتها القانونية.

وقالت إن القضايا أمام المحاكم وكل الدعاية المرتبطة بها تسببت في ضرر غير قابل للإصلاح في مهنتها وأدت إلى إلى قطع صلتها بالحريري ما أدى إلى فقدان المنافع المالية التي كانت ستجنيها من العلاقة معه.