Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
الولايات المتحدة

نيويورك.. حادث سير يودي بحياة 20 شخصا

حادث سير سابق في نيويورك-أرشيف

لقي 20 شخصا مصرعهم في اصطدام سيارتين في بلدة سكوهيري الواقعة على بعد نحو 260 كلم شمال مدينة نيويورك، حسب ما أعلنت الشرطة الأحد.

وقالت شرطة ولاية نيويورك إنه تم إبلاغ أجهزة الطوارئ السبت بوقوع حادث لعربتين عند تقاطع طرق.

في حين نقلت صحيفة ألباني تايمز يونيون عن مصادر أمنية قولها إن سيارة ليموزين زادت سرعتها في منحدر، وصدمت عددا من الاشخاص أمام متجر.

وقال مصدر لوكالة أسوشيتد بريس إن 18 من الضحايا كانوا في سيارة الليموزين، فيما أسفر الحادث عن مقتل اثنين من المارة.

Back to top
XS
SM
MD
LG