نيويورك.. حادث سير يودي بحياة 20 شخصا

لقي 20 شخصا مصرعهم في اصطدام سيارتين في بلدة سكوهيري الواقعة على بعد نحو 260 كلم شمال مدينة نيويورك، حسب ما أعلنت الشرطة الأحد.

وقالت شرطة ولاية نيويورك إنه تم إبلاغ أجهزة الطوارئ السبت بوقوع حادث لعربتين عند تقاطع طرق.

NTSB launching go-team today to limo crash near Albany, NY. More details to come. Check @ntsb_newsroom for additional updates. — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) October 7, 2018

في حين نقلت صحيفة ألباني تايمز يونيون عن مصادر أمنية قولها إن سيارة ليموزين زادت سرعتها في منحدر، وصدمت عددا من الاشخاص أمام متجر.

وقال مصدر لوكالة أسوشيتد بريس إن 18 من الضحايا كانوا في سيارة الليموزين، فيما أسفر الحادث عن مقتل اثنين من المارة.