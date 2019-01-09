نيويورك.. خطة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية

أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلازيو أن المدينة ستنفق قرابة 100 مليون دولار سنويا لتوسيع مظلة الرعاية الصحية لمن لا يملكون بوليصة تأمين صحي.

وأوضح دي بلازيو في مؤتمر صحافي الثلاثاء أن خطته تتضمن إتاحة رعاية صحية لمن لم تشملهم برامج التأمين بمقابل يسير في المؤسسات المملوكة للمدينة، حسب ما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس".

وقال عمدة المدينة إنه "منذ هذه اللحظة وصاعدا في نيويورك، الكل سيضمن بحق الرعاية الصحية ... ونحن نستخدم كلمة يضمن لأننا نستطيع تحقيق ذلك".

وتهدف الخطة التي يتعزم العمدة الديمقراطي تنفيذها أن تشمل 600 ألف مقيم في المدينة بعضهم لا يملكون أوراق إقامة رسمية.

ونصف هؤلاء لا يمكنهم الحصول على تأمين صحي بسبب أوضاعهم كمهاجرين، حسب دي بلازيو.

ويأتي إعلان دي بلازيو بعد يوم على تقديم حاكم كاليفورنيا الجديد غافين نيوسم مقترحا يضمن الرعاية الصحية، بتمويل من الولاية، لـ 128 ألف شاب يقيمون بشكل غير شرعي ويلزم كذلك السكان كافة بشراء بوليصة تأمين صحي أو دفع غرامة، حسب الوكالة.