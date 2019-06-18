نيويورك.. رخص قيادة للمهاجرين غير الشرعيين

وافق مجلس شيوخ ولاية نيويورك على قانون يعطي الحق للمهاجرين غير الشرعيين إصدار رخصة قيادة.

ويلغي إقرار هذا القانون حظرا دام قرابة 20 عاما، بعد نزاع بين الأطراف السياسية المختلفة في نيويورك.

ووافق 33 عضوا في المجلس على مشروع القانون مقابل رفضه من 29 عضوا.

وتسمح 12 ولاية في أميركا إضافة للعاصمة واشنطن للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية إصدار رخص قيادة، فيما طرحت ولاية نيوجرسي مشروع قانون جديد لهذا الأمر.

ورغم موافقة المجلس على القانون، لن يصبح ساريا حتى يوقع حاكم الولاية على عليه.

وكانت قد استبقت بعض المقاطعات في ولاية نيويورك التصويت على القانون وأعلنت رفضها لإصدار رخص للمهاجرين بغض النظر عن القانون الجديد.

ووفقا لمعهد سياسات الهجرة فإن نيويورك تضم نحو مليون مهاجر غير شرعي لا يحملون وثائق رسمية.