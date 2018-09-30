ظنوا أنه إطلاق نار.. حالة ذعر تصيب مهرجانا بنيويورك

أصابت حالة ذعر الجماهير خلال فعاليات مهرجان أقيم السبت بمدينة نيويورك.

وملأ نحو 60 ألف متفرج حديقة "غرين لون" لحضور مهرجان "غلوبال ستيزن" السياسي الذي استمر لـثماني ساعات.

وفجأة قبل الساعة الثامنة مساء، انقلب الحاجز المعدني الذي وضعته الشرطة ليصدر صوتا أصاب الجمهور بحالة رعب، ظنا منهم أنه صوت طلق ناري.

وسارع رجال الأمن بالصعود إلى المسرح ونفوا وقوع إطلاق النار، مؤكدين للجمهور أنهم آمنون.

ونشر منظمو المهرجان تغريدة على تويتر ذكروا فيها وقوع إصابات بسبب تدافع الجماهير من دون إعطاء أرقام.

وكان المهرجان قد حضره عدد من السياسيين البارزين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وتخللته بعض الفقرات الموسيقية بمشاركة فنانين معروفين بينهم جون ليجند وجانيت جاكسون وكاردي بي وغيرهم.