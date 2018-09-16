هؤلاء أبرز 'المرشحين' لمنصب رئيس العراق

أعلن مجلس النواب العراقي الأحد أن باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيفتح اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي إن "الترشيح للمنصب سيكون إلكترونيا من خلال إعلان الموعد عن طريق الموقع الالكتروني لمجلس النواب".

وأضاف أن مجلس النواب سيلتزم بالتوقيتات التي حددها الدستور العراقي لاختيار رئيس الجمهورية.

من هم أبرز المرشحين؟

وقال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الأحد إن هناك ثلاثة أسماء مطروحة حاليا لتولي منصب رئيس لجمهورية.

وكشف القيادي في الاتحاد سعدي بيره لراديو "سوا" أن الأسماء هي رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم، إضافة إلى القياديين في الاتحاد الوطني محمد صابر والملا بختيار.

ومنذ عام 2004 ولغاية الآن سيطر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية بعد أن تم اختيار زعيمه السابق جلال الطالباني لهذا المنصب لدورتين متتالتين، ومن ثم الرئيس الحالي فؤاد معصوم الذي تولى منصبه في 2014.

لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يرى أن المنصب يجب أن يكون من حصته باعتبار أنه كان "الجهة الأكثر حصدا لأصوات الناخبين في إقليم كردستان".

ونقلت شبكة روداو عن عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي بشار الكيكي قوله "تم اختيار ثلاثة مرشحين من الحزب لشغل منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف أن المرشحين هم "نائب رئيس الوزراء الأسبق روز نوري شاويس ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري والقيادي في الحزب فاضل ميراني".

كيف يتم انتخاب الرئيس؟

ووفقا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذي اقره مجلس النواب في 2012 فإن الترشيح للمنصب يتم خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه على أن يتم غلق باب الترشيح بعدها بثلاثة أيام.

وبحسب الدستور يجب أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، ويفوز المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية الثلثين يعاد الاقتراع ثانية ويتم التنافس يهذه الحالة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الاصوات ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.