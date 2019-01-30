هذه لجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء تشكيل اللجان الفرعية التابعة لها، وبينها اللجنة المعنية بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنغل في بيان إن الأعضاء الديموقراطيين، أصحاب الأغلبية في المجلس، اختاروا النائب من ولاية تكساس خواكين كاسترو نائبا لإنغل بالإضافة إلى اختيار أعضاء اللجان الفرعية ورؤسائها.

وسيترأس النائب من ولاية كاليفورنيا تيد دويتش اللجنة الفرعية المنوطة بشؤون الشرق الأوسط.

ودويتش (52 عاما) يشغل كذلك منصب رئيس لجنة الأخلاقيات في المجلس وهو عضو فيه منذ 2010.

وستتضمن اللجنة الأعضاء التاليين:

جيرالد كونولي (من ولاية بوسطن)

ديفيد سيسيليني (رود آيلاند)

تيد ليو (كاليفورنيا)

كولين أولريد (تكساس)

توم مالينوفسكي (نيويورك)

ديفيد ترون (ماريلاند)

براد شيرمان (كاليفورنيا)

بيل كيتينغ (ماساتشوستس)

وخوان فارغاس (كاليفورنيا).