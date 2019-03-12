هاتريك رونالدو.. يوفنتوس إلى ربع نهائي الأبطال

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية في شباك منافسه المفضل ليقود يوفنتوس لانتفاضة بالفوز 3-صفر على أتليتيكو مدريد بعد الخسارة ذهابا 2-صفر والتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

ورغم تكتل أتليتيكو في الدفاع نجح رونالدو في افتتاح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 27 وعادل النتيجة الإجمالية بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني بضربة رأس رائعة أخرى وأحرز هدف التأهل عن طريق ركلة جزاء قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وهذه المرة الثامنة التي يسجل فيها رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال ليعادل رقم غريمه ليونيل ميسي هداف برشلونة.

ورفع رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد رصيده إلى 25 هدفا في 33 مباراة في كل المسابقات أمام أتليتيكو.

ودافع أتليتيكو بشكل متكتل ولم يسدد أي كرة على المرمى ودفع ثمن الاعتماد على أسلوب دفاعي حذر من المدرب دييغو سيميوني.