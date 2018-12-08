"هاتريك" صلاح يمنح ليفربول صدارة مؤقتة

قدم النجم المصري محمد صلاح السبت أداء هو من الأجمل له هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود فريقه ليفربول للفوز على مضيفه بورنموث بأربعة أهداف نظيفة، مانحا إياه صدارة مؤقتة للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في افتتاح المرحلة السادسة عشرة.

وأتت أهداف ليفربول عبر صلاح في الدقائق (25، 48، 77)، إضافة لهدف من ستيف كوك بالخطأ في مرمى فريقه (68)، ليتصدر الفريق الأحمر الترتيب بـ42 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي يخوض مباراة صعبة اليوم ضد مضيفه تشلسي.

ويجدر بهذه النتيجة أن تمنح ليفربول دفعة معنوية قبل اللقاء الحاسم ضد ضيفه نابولي الإيطالي الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا.

وحافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، وهو إنجاز لا يجاريه فيه سوى مانشستر سيتي.

وأظهر صلاح خلال المباراة العديد من اللمحات التي جعلت منه في الموسم الماضي هداف (32 هدفا) وأفضل لاعب في الدوري الممتاز في موسمه الإنكليزي الأول بعد الانتقال من روما الإيطالي.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 10، تساويا مع الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ الذي سيكون أمام فرصة تعزيز رصيده عندما يستضيف فريقه هادرسفيلد في وقت لاحق اليوم، كما بات رصيد صلاح في مختلف المسابقات 12 هدفا هذا الموسم.

وبات صلاح أول لاعب يسجل "هاتريك" لليفربول خارج أرضه في الدوري الإنكليزي منذ الأوروغواياني لويس سواريز (مهاجم برشلونة الإسباني) ضد كارديف في آذار/مارس 2014 (6-3)، بحسب شركة "أوبتا" للإحصاءات الرياضية.

وقال النجم الدولي المصري بعد المباراة "فوز مذهل اليوم"، مضيفا لدى سؤاله عن أهدافه "الأهم بالنسبة لي أن نبقى في الصدارة في كل مباراة".

أما مدربه الألماني يورغن كلوب فقال عنه "كان مذهلا طوال المباراة اليوم، وليس فقط من خلال أهدافه. أراد أن يساعد في عمليات الانطلاق من الخلف، وتسجيله ثلاثة أهداف هائل بالنسبة إليه ومهم جدا بالنسبة إلينا".

وحصل صلاح على جائزة "رجل المباراة"، والتي أهداها له زميله قائد الفريق جيمس ميلنر، إلا أن صلاح فاجأه بإعادتها إليه هدية له بوصوله للمباراة رقم 500 في الدوري الإنكليزي ومتمنيا بتحقيق بطولة معا.