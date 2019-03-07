هاتفان جديدان قابلان للطي من سامسونغ

تعمل شركة سامسونغ على تصنيع هاتفين ذكيين جديدين قابلين للطي يختلفان كليا عن "غالاكسي فولد" الذي أطلقته الشركة الشهر الماضي، بحسب وكالة بلومبرغ.

"غالاكسي فولد" الذي سيتم طرحه في الأسواق لأول مرة في 26 نيسان/ابريل المقبل سيعمل بآلية تشبه طريقة فتح الكتاب حيث سيكون قابلا للطي بشكل أفقي، وعند اغلاقه ستكون هناك شاشة عرض أصغر تتيح الوصول السريع لوظائف الهاتف.

وبحسب بلومبرغ فإن سامسونغ تخطط لتصنيع هاتف قابل للطي بشكل عامودي، يتم فتحه بطريقة مشابه لفتح صدفة المحار.

لكن سامسونغ لم تحسم قرارها بعد بهذا الشأن وفقا لبلومبرغ، التي أشارت إلى أن هذه التقنية فيما لو اعتمدت سيعني أن الشركة الكورية الجنوبية العملاقة ستطرح هاتفا قابلا للطي مماثلا للهاتف الذي تعتزم شركة موتورولا الإعلان عنه في الربيع أو الصيف القادمين.

ومن المتوقع الإعلان عن هاتف سامسونغ القابل للطي ذي الغطاء الصدفي في وقت لاحق من هذا العام أو ربما في أوائل العام المقبل.

وقالت تقارير إن الهاتف الذكي الآخر القابل للطي الذي يفترض أن تطرحه سامسونغ سيمكن طيه للخارج "عكس الكتاب" مع شاشة قابلة للطي على الجزء الخارجي من الهاتف، وهذا يبدو مشابها لهاتف هواوي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

وقالت مصادر بلومبرغ إن هاتف سامسونغ الذكي القابل للطي للخارج سيطرح بعد الهاتف ذي التصميم الصدفي، وهذا يعني أن من المرجح الإعلان عنه في عام 2020.