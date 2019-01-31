هاتف 'ثوري' من دون أزرار أو منافذ

إذا كنت مهتما بالحصول على هاتف ذكي ثوري لا يحتوي على أي منفذ أو زر، فيمكنك طلب هاتف "ميزو" مسبقا لأن الشركة ستبيع 100 هاتف فقط في الوقت الحالي بسعر 1299 دولارا للهاتف الواحد.

للوهلة الأولى يبدو "ميزو زيرو" كأي هاتف حديث، ولكن إذا دققت أكثر ستلاحظ أن عدد الأزرار والمنافذ صفر.

فقد تم استبدال زر التحكم بمستوى الصوت بسطح حساس للمس في الشاشة ذاتها حاله كحال زر قفل وفتح الجهاز.

الشحن اللاسلكي هو الطريقة الوحيدة لشحن بطارية الهاتف، وإذا كنت تفكر في وضع شريحة فيه، فلا يوجد منفذ لذلك أيضا، لذا عليك أن تختار شركة هاتف تدعم الشرائح الذكية.

الجهاز لا يحتوي على سماعات أيضا، لأنه يستعيض عن ذلك بالشاشة عن طريق إرسال الاهتزازات عبرها وهي تعمل كميكروفون أيضا على ما يبدو.

من غير الواضح ما إذا كانت هذه التقنيات مجرد مزحة عملاقة أو أنها موجودة فعلا، لكن كل هذا سيتم التأكد منه في شهر نيسان/أبريل المقبل، الموعد الذي حددته الشركة لشحن أول هاتف بشاشة يبلغ حجمها 5.99 بوصة.

و "ميزو" هي شركة صينية تأسست عام 2003، وتخصصت في البداية بصناعة مشغلات الصوت، لكنها حولت تركيزها في 2008 إلى صناعة الهواتف الذكية.