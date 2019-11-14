هاجم مقاتليه.. تسجيل مسرب للبغدادي قبل هزيمة داعش

نشر المرصد السوي لحقوق الإنسان، الخميس، تسجيلا صوتيا مسرّبا قال إنه لزعيم تنظيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي، يلقي فيه اللوم على "مقاتليه" في الهزائم التي تعرضوا لها.

وقال المرصد إن المقطع الذي سجل قبل إعلان هزيمة التنظيم، تم تسجيله خلال شهر سبتمبر 2018، وكان مرسلا إلى خلايا التنظيم في "دير الزور" بسوريا، وقد عُثر عليه خلال مداهمة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية على مقر لأحد خلايا داعش.

ويظهر المقطع تأثير الهزائم المتوالية التي مني بها التنظيم على زعيمه ومسلحيه بعد خسارة مدينة الرقة التي اتخدها معقلا له في سوريا.

وقال البغدادي في التسجيل الصوتي المسرّب: "لو كان مقاتلونا قاتلوا كالعراقيين لما هُزمنا.. ورجال الدولة لم يقفوا إلى جانبي.. والناس انقسموا بسبب الفتاوى والمرتدين".

وأضاف أن هؤلاء المنافقين "غدروا بنا لكن دولة الإسلام باقية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 27 أكتوبر الماضي أن زعيم داعش الهارب لقي حتفه في غارة نفذتها قوات أميركية خاصة في شمال شرق سوريا.

وأوضح أن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة إثر محاصرته من قبل القوة الأميركية داخل نفق.