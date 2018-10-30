هالوين الرياض.. الإفراج عن نساء فلبينيات

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية الثلاثاء أن السلطات السعودية "أفرجت مؤقتا" عن 19 امرأة فلبينية تم القبض عليهن الجمعة بعد حضورهن حفل هالوين أقيم في الرياض.

وقالت الخارجية الفلبينية في بيان إن النساء المفرج عنهن سيسلمن إلى سفارة بلادهن في المملكة.

وأضاف البيان أن الأمن السعودي داهم مكان إقامة الحفل بعد ورود شكاوى من سكان المنطقة بوجود "ضوضاء".

ونقلت محطة "سي إن إن" عن سفير الفلبين لدى السعودية عدنان ألونتو قوله إن السلطات المحلية قد توجه اتهامات ضد المعتقلات لانتهاكهن الشريعة الإسلامية، حيث تحظر القوانين هناك اختلاط النساء بالرجال في الأماكن العامة.

وذكرت الخارجية الفلبينية رعاياها في الشرق الأوسط بأهمية "مراعاة التقاليد المحلية وقوانين البلدان المضيفة".

وأوقفت شرطة الرياض منظمي حفل أقيم بمناسبة "الهالوين"، بحسب تقارير إعلامية محلية وناشطين.

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وكان الأمن العام السعودي ذكر الجمعة أن الشرطة اتخذت "تدابير مناسبة" بحق منظمي حفل أقيم في حي الثمامة بالرياض، بعد أن "أثاروا مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة".

وي[vd الاحتفال بالهالوين في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم في الـ31 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، ويقوم المشاركون فيه بالتنكر بأزياء تحاكي أبطال أفلام الرعب والشخصيات العامة.