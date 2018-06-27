رئيس اتحاد الكرة المصري: هذا هو سبب الفشل

قال رئيس اتحاد كرة القدم المصري هاني أبوريدة الأربعاء إن الصيام هو سبب تراجع مستوى المنتخب في بطولة كأس العالم.

وأضاف أبوريدة في مؤتمر صحافي "الصيام كان السبب الرئيسي في تراجع مستوى المنتخب بشكلٍ واضح ولم يكن للاتحاد أي رغبة في الضغط على اللاعبين للإفطار مثل بقية الدول العربية التي أجبرت لاعبيها على الإفطار".

وقال أبوريدة إنه طلب من مدرب المنتخب هيكتور كوبر تقريرا فنيا طوال الفترة الماضية لتقديمه للرأي العام بجانب تقرير مالي وآخر إداري.

وكان اتحاد الكرة المصري تعرض لانتقادات جراء اختيار مدينة غروزني مقرا لإقامة المنتخب والتي تبعد مسافة كبيرة عن أماكن إقامة المباريات.

وفي هذا السياق قال أبوريدة إن المدرب كوبر رأى أن المدينة مريحة للغاية وأنها ستكون معسكرا مثاليا للفريق، رافضا تماما فكرة التغيير وتمسك بأن تكون هي مقر إقامة البعثة.

ونفى أبوريدة أن يكون لاختيار المدينة أي بعد سياسي أو ديني بحسب ما تردد في الصحف.

وعن زيارة ودعوة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف قال أبوريدة إن السفارة المصرية لم تحذر المنتخب من تلبية دعوة قاديروف، وأن صور كل لاعبي المنتخب كانت تملأ شوارع غروزني الشيشانية وأن الترحيب كان رائعا للغاية.

ونفى أبوريدة استغلال صلاح سياسيا مضيفا "أن تكريمه من الشيشان هو تكريم للشعب المصري بالكامل".

وأشار أبوريدة إلى أن الاتحاد لم يقـِل كوبر كما أشيع وإنما انتهى عقده مع نهاية كأس العالم.