الجمهورية هايد سميث تفوز في ميسيسيبي

احتفظت السناتور الجمهورية سيندي هايد سميث بمقعدها في مجلس الشيوخ عن ولاية ميسيسيبي بعد الفوز على منافسها الديمقراطي مايك إسبي في اقتراع الإعادة لانتخابات منتصف الولاية.

وعزز الحزب الجمهوري بذلك أغلبيته في مجلس الشيوخ بـ 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، بعدما كان استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في الانتخابات النصفية التي أجريت في السادس من الشهر الجاري.

وحسب نتائج أوردتها وكالة "أسوشيتد برس" الأربعاء، فإن هايد سميث حصلت على 53.9 بالمئة من الأصوات مقابل 46.1 لإسبي بعد الانتهاء من فرز 99 بالمئة من صناديق الاقتراع.

وهنأ الرئيس دونالد ترامب عبر "تويتر" السناتور هايد سميث "لفوزها الكبير في ولاية ميسيسيبي العظيمة ... جميعنا فخورون بك".

وشكرت هايد سميث في خطاب الفوز ترامب "على كل المساعدة" مؤكدة أن الانتخابات تتعلق بالحفاظ على "القيم المحافظة للولاية".