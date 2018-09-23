هايلي: لا نسعى لتغيير النظام الإيراني

أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الأحد أن الإدارة الأميركية لا تسعى إلى "تغيير النظام" الإيراني.

ونددت هايلي في حوار مع شبكة CNN بالهجوم الذي استهدف السبت عرضا عسكريا في الأهواز بإيران وخلف 29 قتيلا.

وقالت هايلي "أعتقد أن ما على روحاني فعله هو النظر إلى الداخل. إنه أمام إيرانيين يحتجون. كل المال الذي يصل إلى إيران يذهب إلى جيشها. إنه يقمع شعبه منذ أمد بعيد".

وأضافت "أعتقد أن الإيرانيين ضاقوا ذرعا وهذا هو سبب ما يحصل".

ويأتي تعليق هايلي ردا على تصريحات لرودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب، السبت قال فيها إن "من الواضح أن الشعب الإيراني سئم" الوضع، مضيفا أن "العقوبات الأميركية على طهران تعمل والعملة الإيرانية لا تتحسن.. هذه من بين الظروف التي تفضي إلى ثورة ناجحة".

وقالت وزارة الخارجية ردا على تلك التصريحات، إن جولياني لا يتحدث باسم الإدارة الأميركية.