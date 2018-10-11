هبوط اضطراري لرائدي فضاء بعد محاولة انطلاق فاشلة

يقوم اثنان من رواد الفضاء من الولايات المتحدة وروسيا بهبوط اضطراري بعد أن فشل صاروخ الدعم الروسي الذي يحملهما إلى محطة الفضاء الدولية بعد إطلاقه.

وانطلق رائد الفضاء نيك هايغ من وكالة ناسا ورائد الفضاء أليكسي أوفشينين من وكالة روسوكوسموس الروسية كما هو مقرر الخميس من محطة بايكونور الفضائية الروسية المؤجرة في كازاخستان على متن صاروخ معزز من صواريخ سويوز.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 4:40am ET, the Soyuz rocket carrying @AstroHague and Alexey Ovchinin leaves Earth on a four-orbit, six-hour journey to the @Space_Station. Watch: https://t.co/BjMDNrNorR pic.twitter.com/0Cfm0Uu2Jx — NASA (@NASA) October 11, 2018

وكان المقرر أن ترسو كبسولتهم في مدارها بعد ست ساعات، لكن الصاروخ عانى من الفشل بعد دقائق من انطلاقه.

وقال مسؤولو الفضاء الروس والأميركيون إن الطاقم في طريقه إلى الهبوط الاضطراري في كازاخستان في وقت غير محدد.

وتستعد فرق البحث والإنقاذ للوصول إلى موقع الهبوط المتوقع.