هبوط قياسي جديد لليرة التركية

هبطت الليرة التركية الأحد إلى مستويات قياسية لتصل قيمتها إلى 7.24 أمام الدولار الأميركي في التعاملات الآسيوية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر هبوط الليرة التركية "مؤامرة سياسية" على بلاده.

وفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف من تأثير أردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم.

وتعرضت الليرة أيضا لمزيد من الضغوط جراء خلاف تركيا مع الولايات المتحدة بخصوص مسائل عدة، من بينها قضية القس الأميركي أندرو برونسون الذي يحاكم في تركيا.

وقال أردوغان إن واشنطن حددت مهلة انتهت الأربعاء الماضي للإفراج عن القس برونسون.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مضاعفة الرسوم على الألمنيوم والفولاذ المستوردين من تركيا، وسيبدأ العمل بالرسوم الجديدة في 13 آب/أغسطس.