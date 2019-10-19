"يا فاسد إطلع برّة".. هتافات ضد الفساد في أربعينية الحسين بكربلاء

تظاهر آلاف العراقيين، السبت، وأطلقوا شعارات مناهضة للفساد في مواكب الزوار المشاركين في إحياء ذكرى أربعينية الحسين في مدينة كربلاء السبت، استجابة لدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى مواصلة التظاهرات.

ويعد الصدر جزءا من الحكومة العراقية، ويرأس الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية.

وهزت الشارع العراقي مؤخرا تظاهرات تطالب بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، وصولا إلى إسقاط الحكومة.

وبعد هذه الاحتجاجات، دعا الصدر نوابه لتعليق عضوية كتلة سائرون في البرلمان.

ووسط الزوار المتشحين بالسواد، هتف الآلاف من مؤيدي الصدر لابسين أكفانهم: "كلا كلا للفساد... نعم نعم للإصلاح" و "بغداد حرة حرة، يا فاسد إطلع برّة".

وقال شخص يدعى نعيم لوكالة فرانس برس إن العراق "من أغنى البلدان لكن شعبه يعاني من الفقر". وأضاف: "للأسف، تسلطت على رقاب الفقراء والناس بعض الفئات الطاغية المجرمة".ولقي 110 أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آلاف بجروح، غالبيتهم من المتظاهرين، في هذه الاحتجاجات، بحسب أرقام رسمية.

وتنطلق دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر في الـ25 من الشهر الجاري، في ذكرى مرور عام على تولي رئيس الحكومة عادل عبد المهدي منصبه.