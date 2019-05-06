هجمات سريلانكا.. 'اعتقال أو مقتل كل المشتبه بهم'

أعلنت نائبة قائد الشرطة السريلانكية الاثنين اعتقال أو مقتل جميع المشتبه في صلتهم المباشرة بتفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة 250 شخصا.

وفي بيان صوتي وزعته وزارة الدفاع السريلانكية، قالت تشاندانا ويكراماتني إن قوات الأمن صادرت أيضا مواد كان المسلحون ينوون استخدامها في صنع قنابل مستقبلا.

وعلى الرغم من تبني تنظيم داعش مسؤولية الهجمات، تعتقد السلطات السريلانكية أن منفذيها مسلحون يتبعون لجماعتين إسلاميتين محليتين غير معروفتين هما جماعة التوحيد الوطنية وجماعة ملة إبراهيم.

يشار إلى أن سريلانكا طردت 600 أجنبي، بينهم 200 رجل دين إسلامي، منذ اعتداءات عيد الفصح، حسب ما أكد وزير الداخلية السريلانكي.