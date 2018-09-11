هجمات في أفغانستان تخلف عشرات القتلى والجرحى

قتل 20 شخصا بينهم طفل وأصيب العشرات الثلاثاء في هجمات في شرق أفغانستان.

ولقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 51 آخرون في هجوم انتحاري استهدف متظاهرين في ولاية ننغرهار، بحسب ما أفاد به الناطق باسم السلطات المحلية عطاء الله خوياني.

وكان المتظاهرون يحتجون على تعيين قائد جديد للشرطة وأغلقوا الحدود مع باكستان.

وفي هجوم منفصل، قتل طفل وأصيب أربعة آخرون بجروح في اعتداء مزدوج استهدف مدرسة للبنات في جلال أباد عاصمة ولاية ننغرهار.

وأفاد خوياني بأن أول انفجار كان أمام مدرسة البنات، ثم دوى انفجار ثان حين اندفع طلاب مدرسة للبنين مجاورة إلى المكان.

وقال شهود عيان إن الضحايا كانوا من هذه المجموعة من الطلاب.

وقال الطفل إلياس (12 عاما) من سريره في المستشفى "ذهبت مع أطفال آخرين لرؤية ما حدث بعد أن سمعنا دوي انفجار قرب مدرسة البنات فأصبنا في انفجار ثان وجرحت".

ولم تشر المعطيات الأولية إلى ضحايا بين الطالبات اللائي وصلن إلى المدرسة بعد الانفجار.