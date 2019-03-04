الهجوم الأخير.. 'الحرة' في الباغوز

يقف مراسل قناة الحرة على الخط الأمامي من معركة حاسمة تشنها قوات سوريا الديمقراطية في الباغوز شمال شرقي سوريا.

المراسل وبكاميرا الحرة يوثق الهجوم الأخير على ما تبقى من معاقل تنظيم داعش في باغوز تحتاني.

فبدعم جوي من طائرات التحالف الدولي تتقدم قوات قسد داخل القرية التي تعد آخر معاقل تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا.

وتمنع طائرات التحالف الدولي تسلل مقاتلي داعش من قرية باغوز تحتاني باتجاه المناطق المحررة.

فقوات قسد المهاجمة تخير المئات من مسلحي داعش في هذه القرية بين الاستسلام أو الموت.

منذ إعلان سوريا الديمقراطية المعركة الحاسمة والأخيرة للقضاء على مسلحي داعش في قرية باغوز تحتاني، تتقدم القوات بحذر شديد حفاظا على حياة ما تبقى من المدنيين داخل القرية.

وتقوم قوات التحالف بقصف مقرات داعش التي تتوفر عنها معلومات دقيقة فالهدف هو تحرير القرية بأقل الخسائر المادية والبشرية.