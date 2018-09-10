هجوم بسيارة مفخخة على مبنى حكومي في مقديشو

انفجرت سيارة ملغومة أمام مبنى رسمي في العاصمة الصومالية مقديشو الاثنين ما أدى إلى تدمير مبان وسقوط عدد لم يحدد من الضحايا.

وقال الشرطي إبراهيم محمد إن "انفجارا هائلا" وقع، وإن المعلومات الأولية لدى السلطات تفيد بأنه "نجم عن سيارة مليئة بالمتفجرات واستهدف المقر المحلي العام للحكومة في منطقة هودان".

وأضح أن السيارة اقتحمت حاجزا قبل أن تنفجر، وتابع "ليس لدينا العدد الدقيق للإصابات لكن هناك مبنى انهار وأصيب أشخاص".

وتصاعدت سحب من الدخان الكثيف ناجمة عن الانفجار في المنطقة.

من جهته، قال عثمان علي الذي كان قرب الموقع "كان انفجارا ضخما وغطى الغبار كل الأمكنة. رأيت أربعة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى".

وتظهر لقطات من المكان مبان منهارة أحدها مسجد، وعمال إنقاذ يبحثون بين الحطام.