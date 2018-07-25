الحوثيون يهاجمون ناقلة نفط سعودية

ألحق هجوم نفذته جماعة الحوثي اليمنية أضرارا بناقلة نفط سعودية، حسبما قال التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن التحالف قوله في بيان إن الهجوم وقع في "المياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران".

ولم يشمل البيان اسم السفينة أو يصف طريقة الهجوم، فيما أكد فيل بيلتشر المدير البحري في الاتحاد الدولي لمالكي الناقلات المستقلين (إنترتانكو)، الذي يمثل أغلب أسطول الناقلات العالمي، تعرض ناقلة لهجوم رافضا الخوض في التفاصيل.

وتقود السعودية منذ ثلاث سنوات تحالفا ضد الحوثيين الموالين لإيران في اليمن والذين سيطروا على معظم أنحاء شمال البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء مما دفع الحكومة المعترف بها دوليا للفرار إلى المنفى في 2014.

ويقول التحالف إن أحد المبررات الرئيسية لتدخله في اليمن هو حماية مسارات الشحن البحري مثل البحر الأحمر حيث يمر نفط الشرق الأوسط والسلع الآسيوية إلى أوروبا عبر قناة السويس. وذكر التحالف أنه أحبط هجمات سابقة في البحر الأحمر في نيسان/أبريل وأيار/مايو.