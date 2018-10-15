هجوم سيبراني على شبكة مياه في ولاية نورث كارولاينا

ذكرت تقارير محلية في ولاية نورث كارولاينا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في هجوم سيبراني تعرضت له شبكة عامة للمياه والصرف الصحي في الولاية.

وقالت شركة المياه "أونواسا" إن أنظمة الحواسيب الداخلية بها تعرضت لفيروس في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي.

وأكدت الشركة التي تعمل في مقاطعة أونسلو إن بيانات العملاء لم تتأثر بالهجوم، وكذلك لم ينعكس الهجوم على توفير الخدمة للسكان، لكن بعض المعاملات الإدارية ستتم بشكل يدوي مؤقتا.

وأضافت في بيان أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع "أف بي آي" ووزارة الأمن الداخلي وسلطات الولاية والعديد من شركات الأمن التقني.

وقال مسؤول في الشركة إن الهجوم ربما يكون مرتبطا بإعصاري "مايكل" و"فلورنس"، مشيرا إلى أنه استهدف مكونا هاما في البنية التحتية هو المياه.