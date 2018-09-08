هجوم صاروخي على مطار البصرة

تعرض مطار البصرة العراقي السبت لهجوم بثلاثة صواريخ على الأقل من نوع كاتيوشا سقطت خارج محيط المطار، حسبما نقلت مصادر أمنية محلية.

وقال مسؤول في المطار إن العمليات لم تشهد أي تعطيل وإقلاع وهبوط الطائرات مستمر كالمعتاد.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار، ولم يعرف بعد من نفذ الهجوم الذي يأتي بعد خمسة أيام من الاحتجاجات العنيفة التي ألحقت أضرارا بمبان حكومية ومكاتب أحزاب سياسية والقنصلية الإيرانية.

وكان مجلس النواب العراقي أعلن الجمعة أنه سيعقد جلسة خاصة السبت لمناقشة الوضع في البصرة، التي تشهد احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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