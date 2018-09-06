هجوم على المنطقة الخضراء وسط بغداد

قال متحدث عسكري عراقي إن ثلاث قذائف مورتر سقطت مساء الخميس على المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم مقار حكومية وسفارات وبعثات أجنبية وسط بغداد.

وذكر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تغريدة أن القذائف سقطت في منطقة خالية ولم تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

مركز الإعلام الأمني

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سقوط 3 قذائف هاون على أرض متروكة داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، والقوات الأمنية تشرع بعملية تفتيش واسعة بحثا عن مطلقيها ، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا.



7 أيــــــــــلول 2018 — يحيى رسول عبد الله (@IraqMoDSpox) September 6, 2018

ويأتي الحادث بالتزامن مع تصاعد حدة الاحتجاجات على سوء الخدمات في مدينة البصرة الغنية بالنفط جنوب العراق منذ الإثنين الماضي وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.