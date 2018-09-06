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هجوم على المنطقة الخضراء وسط بغداد

المنطقة الخضراء في بغداد حيث مبنى السفارة الأميركية ومقر الحكومة العراقية

قال متحدث عسكري عراقي إن ثلاث قذائف مورتر سقطت مساء الخميس على المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم مقار حكومية وسفارات وبعثات أجنبية وسط بغداد.

وذكر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تغريدة أن القذائف سقطت في منطقة خالية ولم تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

ويأتي الحادث بالتزامن مع تصاعد حدة الاحتجاجات على سوء الخدمات في مدينة البصرة الغنية بالنفط جنوب العراق منذ الإثنين الماضي وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.

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