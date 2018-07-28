هجوم على مركز تدريب للقابلات في أفغانستان

قال مسؤولون أفغان إن قنبلة انفجرت بالقرب من مركز تدريب للقابلات في عاصمة ولاية نانغارهار شرقي البلاد السبت.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في جلال أباد، عاصمة الولاية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأفاد شاهد عيان لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه سمع دوي عدة انفجارات، ثم شاهد ثلاثة مسلحين يدخلون الممر الذي يقع فيه المركز.

ووصف المتحدث باسم حاكم الولاية عطا الله خوجاني الهجوم بأنه "إرهابي"، مشيرا إلى إنقاذ العديد من القابلات.

وشهدت جلال أباد العديد من الهجمات في الأشهر الماضية أسفرت عن مقتل العشرات، وقد تبنى تنظيم داعش معظمها.