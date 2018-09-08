هجوم على مقر حزب كردي إيراني قرب أربيل

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح السبت في قصف لمقر حزب كردي إيراني معارض خلال اجتماع حزبي في إقليم كردستان بشمال العراق.

وسقط صاروخ كاتيوشا خلال اجتماع لأعضاء الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، الذي تصنفه طهران "تنظيما إرهابيا"، في مدينة كوي سنجق الواقعة بين محافظتي أربيل والسليمانية، حسب مدير مستشفى المدينة كامران عباس.

وأوضح عباس أن من بين الجرحى سكرتير الحزب الجديد مصطفى مولودي، والسكرتير السابق خالد عزيزي.

واتهم مسؤول في الحزب، تحدث إلى وكالة الصحافة الفرنسية وطلب عدم ذكر اسمه، "طهران بالوقوف وراء هذا الهجوم".

والحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني صغير للغاية، ويتمركز في قواعد له بجبال كردستان العراق على الحدود مع إيران، ويشن من فترة إلى أخرى عمليات على الأراضي الإيرانية تفشل في الغالب.