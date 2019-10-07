هجوم قاس.. ترامب يدعو بايدن للانسحاب من السباق للبيت الأبيض

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما قاسيا حادا ليل الأحد على جو بايدن نائب الرئيس السابق، مطالبا المرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "عائلة بايدن تم شراؤها، نقطة على السطر! يجب على وسائل الإعلام المضللة أن تتوقف عن تقديم الأعذار لشيء لا يمكن تبريره بتاتا. جو النعس قال إنه لم يتحدث أبدا مع الشركة الأوكرانية، ثم ظهرت الصورة التي كان يلعب فيها الغولف مع رئيس الشركة وهانتر" نجل نائب الرئيس السابق.

وأضاف ترامب "بالمناسبة، أحب أن أخوض الانتخابات ضد جو بايدن، صاحب نسبة الـ1%، لكني لا أظن أن هذا سيحدث. جو النعس لن يتمكن من بلوغ خط البداية، وبالنظر إلى كل الأموال التي ربما حصل عليها مع عائلته عن طريق الابتزاز، يجب على جو أن ينسحب".

وترامب متهم بالضغط على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتحقيق بشأن خصمه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن مقابل مساعدات عسكرية لكييف قدرها 400 مليون دولار، في فضيحة أدت إلى فتح مجلس النواب الأميركي تحقيقا يهدف لعزل الرئيس الأميركي.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدرين مطلعين إن مسؤولا استخباراتيا ثانيا يدرس في الوقت الحالي تقديم شكوى رسمية ضد ترامب والإدلاء بشهادته في الكونغرس بشأن القضية ذاتها المتعلقة باتصالاته بالرئيس الأوكراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ الثاني على اطلاع "مباشر" على الأحداث أكثر من المبلغ الأول، وهو أيضا مسؤول استخباراتي، والذي كان قد قال إن ترامب استعان بالرئيس الأوكراني لإيذاء منافسه في الانتخابات جو بايدن.