هجوم لداعش على حاجز في سيناء و"جميع أفراده" بين قتيل وجريح

قالت مصادر إعلامية لمراسل الحرة في القاهرة إن عددا من أفراد الأمن المصري قتلوا خلال هجوم لداعش في شمال سيناء الجمعة.

وأضافت المصادر أن الهجوم حدث عند حاجز التفاحة في منطقة بئر العبد في سيناء.

وتبنى تنظيم داعش الهجوم في بيان قال فيه إن 15 شخصا قتلوا من عناصر الجيش المصري في الهجوم.

وتشن السلطات منذ فبراير 2018، عملية واسعة النطاق "لمكافحة الإرهاب" في شتى أنحاء البلاد خصوصا في شمال سيناء وهي المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية بعد إطاحة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.

ومن ذلك الحين، قتل مئات من رجال الأمن والجيش في هجمات تنسب إلى متطرفين.

لكن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل "عناصر تكفيرية" خلال عمليته حتى وصلت حصيلة قتلى الجهاديين إلى أكثر من 650.

وفي المقابل قُتل نحو خمسين عسكرياً مصرياً منذ فبراير 2018، بحسب الأرقام الرسمية.

ويأتي الهجوم وسط دعوات تظاهر ضد الرئيس المصري يقول ناشطون إن بعضا منها خرج في بعض مناطق الصعيد بينما نظم مؤيدو السيسي تظاهرات مؤيدة له في القاهرة.