عشرات القتلى بهجوم استهدف جنودا في أفغانستان

أفادت السلطات الأفغانية بمقتل 30 جنديا في هجومين منفصلين نفذتهما حركة طالبان في ولاية بادغيس غربي أفغانستان.

وذكر رئيس مجلس ولاية بادغيس عبد العزيز بيغ أن، مقاتلي طالبان هاجموا نقطتي التفتيش أولا ثم نصبوا كمينا للتعزيزات الوافدة في منطقة بالا مورغاب.

وأضاف أن هناك خسائر بشرية في صفوف طالبان، من دون أن يذكر رقما لعدد قتلى الحركة.

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام من انتهاء هدنة بين الحكومة وطالبان.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، تنشط حركة طالبان في بادغيس، وأعلنت مرارا مسؤوليتها عن هجمات ضد قوات الأمن الأفغانية هناك.