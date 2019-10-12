هدف نرويجي قاتل يؤجل تأهل إسبانيا لنهائيات أوروبا 2020

سجل جوشوا كينغ هدف التعادل للنروج في مرمى إسبانيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله، مؤجلا تأهل لا روخا إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، في مباراة ضمن منافسات المجموعة السادسة في أوسلو، السبت.



وكان المنتخب الإسباني بحاجة إلى الفوز لكي يضمن التأهل لكنه سينتظر مباراته المقبلة في 15من الشهر الحالي ضد السويد في ستوكهولم لمعرفة مصيره.



وهي المرة الأولى التي يهدر فيها منتخب لا روخا نقاطا في هذه التصفيات بعدما حقق الفوز في مبارياته الست الأولى.



وتقدم المنتخب الإسباني بهدف للاعب وسط أتلتيكو مدريد ساوول نيغيز مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية من مشارف المنطقة فشل الحارس النروجي في التصدي لها، قبل أن يرتكب حارس إسبانيا كيبا أريسابالاغا خطأ في الوقت بدل الضائع داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها كينغ بنجاح مدركا التعادل لفريقه.



وشهدت المباراة خوض مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس مباراته الرقم 168 مع إسبانيا لينفرد بالرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في صفوف منتخب بلاده الذي كان يتقاسمه مع الحارس إيكر كاسياس.



وخاض ابن الثالثة والثلاثين حاليا، باكورة مبارياته الدولية عام 2005 ضد الصين.



وكان راموس ضمن منتخب لا روخا الذهبي المتوج بلقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010، قبل أن يصبح قائدا لمنتخب إسبانيا عام 2016 بعد اعتزال زميله السابق في ريال مدريد كاسياس.