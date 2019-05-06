هدوء في غزة وجنوب إسرائيل

توقف التصعيد في قطاع غزة وجنوب إسرائيل خلال الليل، وأعلن مسؤولون فلسطينيون إن مصر توسطت في هدنة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بشأن ما إذا كان قد تم التوصل لهدنة، ولكن الجيش قال إنه قد تم رفع القيود الوقائية التي فرضت عشلى سكان جنوب إسرائيل منذ بدء القتال.

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وتفجرت أحدث جولة من القتال قبل ثلاثة أيام ووصلت ذروتها يوم الأحد عندما قتلت صواريخ وقذائف من غزة أربعة مدنيين في إسرائيل، وأدت

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 600 صاروخ ومقذوفات أخرى، اعترض نظام القبة الحديدية أكثر من 150 منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة.

وأضاف الجيش أنه هاجم نحو 260 هدفا تابعا لحركات مسلحة في غزة.

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ولكن العنف خف على ما يبدو في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. وكانت تلك أخطر اشتباكات حدودية منذ اندلاع جولة قتال في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.

وصمتت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل لبضع ساعات قبل الفجر مباشرة.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع هجمات جوية جديدة في غزة. وكانت مصر والأمم المتحدة، اللتان عملتا وسيطين في الماضي، تحاولان التوسط في هدنة.

وبدأت أحدث موجة عنف قبل يومين عندما أطلق قناص من حركة الجهاد الإسلامي النار على قوات إسرائيلية عبر الحدود مما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، بحسب رواية الجيش الإسرائيلي.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في غزة التي يعاني اقتصادها من صعوبات منذ سنوات بسبب إغلاق المعابر على الجانبين الإسرائيلي والمصري إضافة إلى خفض المساعدات الإنسانية والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية.