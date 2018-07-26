هدية بوتين لترامب: كرة مزودة بشريحة اتصال (بلومبيرغ)

الكرة التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس دونالد ترامب خلال قمتهما في هلسنكي كانت مثار جدل وتساؤلات.

بعض الساسة في واشنطن دعوا إلى فحص الكرة بدقة، خشية أن تكون موبوءة ببرامج تجسس.

ويبدو أن الأمر ليس خاطئا تماما، فالكرة تحتوي على رقاقة إلكترونية، لكنها ليست أداة للتجسس، هكذا وجدت وكالة بلومبيرغ بعد أن درست الكرة بصورة مقربة.

وهذه الرقاقة وضعتها شركة أديداس في كرات Telstar التي خصصت لمونديال روسيا 2018.

الكرة، التي تباع على موقع أديداس بـ83 دولارا، تشير إلى أنها تحتوي على شريحة مزودة بهوائي صغير لنقل البيانات إلى الهواتف القريبة. وتقول الشركة إنه لا يمكن إدخال تعديلات على كود الرقاقة.

الصور التي التقطت للكرة تشير إلى أن عليها شعارا لتقنية NFC (الاتصال القريب)، والشريحة المزودة بها هذه التقنية موضوعة داخل الكرة، خلف الشعار.

وتقول أديداس إن هذه التقنية تسمح لجهازين بتبادل البيانات أو عمل إجراءات معينة عند الاتصال ببعضهما البعض.

وهذا يعني إمكانية الاتصال بالكرة من أجهزة أخرى قريبة للحصول على معلومات عن الكرة ومسابقات معينة وغيرها.

هل تم التدقيق فيها؟

نعم! هذا ما قاله جهاز الخدمة السرية الذي أكد في بيان أن جميع الهدايا التي يحصل عليها الرئيس تخضع للفحص الأمني الشامل.

وقالت شبكة "سي إن إن" إنه من غير المعروف إذا ما كانت الكرة التي أهداها بوتين لترامب مزودة بهذه التقنية، وحتى إن وجدت فهذا لا يعني بالضرورة أنها تشكل خطرا أمنيا.