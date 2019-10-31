"هدية من تركيا للحكومة العراقية".. طائرتان محملتان بمواد لمكافحة الشغب

مراسل الحرة

أفاد مصدران رفيعان في الحكومة العراقية بإرسال الحكومة التركية طائرتين محملتين بمواد لمكافحة الشغب "هدية لوزارة الداخلية العراقية".

وشملت المواد ملابس عسكرية ضد الشغب وغاز مسيل للدموع و عصي المكافحة.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر في العراق، قتل 240 شخصا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص الحي.

ووجهت اتهامات لقوات الأمن العراقية بإطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك ميلشيات مدعومة من إيران بقنص المحتجين الغاضبين على الفساد في البلاد وتدخل إيران في شؤونهم.

وقبل يومين، أطلقت قوات العراقية الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية.

وتحولت الاحتجاجات إلى أكبر مظاهرات تشهدها البلاد. ويطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في العراق.

وأفادت مصادر لقناة الحرة بأنه من المقرر عقد اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية العراقية صباح الخميس في قصر السلام ببغداد لتدارس الأوضاع في البلاد.