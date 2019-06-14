هذا الذئب عمره 40 ألف عام!

عثر العلماء الروس على رأس ذئب ذات فرو من العصر الجليدي محفوظ على نحو كامل في الجليد السرمدي السيبيري.

وتم اكتشاف رأس الذئب، الذي نفق قبل 40 ألف عام، في منطقة ياكوتيا في القطب الشمالي الروسي.

وقال فاليري بلوتنيكوف، أحد كبار الباحثين في الفرع المحلي للأكاديمية الروسية للعلوم، إن الحيوان ينتمي إلى سلالات فرعية عتيقة من الذئاب التي عاشت في نفس وقت الماموث وأصبحت منقرضة معها.

وقال العلماء إنه كان بالغا، وأكبر حجما بحوالي 25 بالمائة من ذئاب اليوم، لكنهم لم يذكروا ما إذا كان ذكرا أم أنثى.

وصف بلوتنيكوف هذا الاكتشاف بأنه فريد من نوعه لأن العلماء لم يجدوا في السابق سوى جماجم الذئاب بدون أنسجة أو فرو، في حين أن هذا الرأس له أذنان ولسان ومخ محفوظة بشكل مثالي.