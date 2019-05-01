'13 سببا' قد يسبب الانتحار

هل من الممكن أن يستبب مسلسل درامي بزيادة ملحوظة في معدلات الانتحار؟ هذا ما يبدو أنه حدث في حالة مسلسل "13 سببا" (ثيرتين ريزونز واي) الذي بدأت خدمة نتفليكس بثه في آذار/مارس 2017.

باحثون بمستشفى نيشن وايد الأميركية للأطفال أجروا دراسة حول معدلات الانتحار الشهرية والسنوية بين عامي 2013 و2017 والتي رصدتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".

وحسب نتائج الدراسة، حالات الانتحار بين الفئة العمرية 10 إلى 17 عاما في الولايات المتحدة ارتفعت في الشهر الذي تلا بث المسلسل لتصل إلى 0.57 لكل 100 ألف وهي النسبة الأكبر طوال فترة الدراسة.

وفي الأشهر التسع التي تلك بث المسلسل الدرامي سجلت "سي دي سي" 195 حالة انتحار "إضافية".

ووفقا للدراسة فإن الزيادة في حالات الانتحار تركزت لدى الصبية وليس الفتيات رغم أن الشخصية الرئيسية في المسلسل هي فتاة.

وتدور أحداث "13 سببا" حول فتاة أقدمت على الانتحار وتركت 13 تسجيلا صوتيا حول أشخاص تسببوا في قرارها إنهاء حياتها.

ويعد الانتحار ثالث أكبر سبب لوفاة الشباب الأميركيين بين أعمار 10 و24، حسب "سي دي سي".

ويقول جيف بريدج الباحث الرئيسي في الدراسة إن "الشباب قد يكونوا أكثر عرضة لعدوى الانتحار".

ومن جهتها قالت نتفليكس إنها تتعامل مع هذه المسألة "بجدية شديدة" مضيفة القول: "نحن نعمل بجد لنتأكد من أننا نتعامل مع هذ الأمر الحساس بشكل مسؤول".