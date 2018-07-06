هذا سبب سقوط الطائرة المصرية في عام 2016

قال محققون فرنسيون الجمعة إن حريقا فى قمرة القيادة تسبب على الأرجح بسقوط طائرة مصر للطيران فى عام 2016، ما أسفر عن مقتل 66 شخصا كانوا على متنها.

وذكر مكتب حوادث الطيران المدنى الفرنسى أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة تشير إلى "وقوع حريق فى قمرة القيادة انتشر بسرعة ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة".

وفى أيار/ مايو من عام 2016 أعلنت الشركة المصرية للطيران اختفاء الرحلة رقم 804 بين مطار شارل ديغول فى فرنسا ومطار القاهرة عن شاشات الرادار، بعد دخولها المجال الجوى المصري بـ 10 أميال.