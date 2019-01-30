وشملت الحملة أمراء ومسؤولين وشخصيات معروفة في البلاد. انتهت باسترداد ما قيمته 400 مليار ريال سعودي.

أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي الأربعاء أن السعودية أنهت حملة موسعة على الفساد أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.

وبحسب التقرير، فقد أنهت اللجنة أعمالها باستدعاء 381 شخصا للتحقيق، وأتمت التسوية مع 87 متهما، فيما رفض النائب العام التسوية مع 56 شخصا تدور حولهم شبهات جنائية. ورفض ثمانية متهمين أية تسوية.

​وكان النبأ مدعاة احتفال وفرح للسعوديين، ما وضع هاشتاغ #انتهاء_التحقيق_في_الفساد في صدارة موقع تويتر.