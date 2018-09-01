هذا ما حال دون حصول هتلر على قنبلة نووية

كشفت وثيقة تاريخية حديثة أن الزعيم النازي أدولف هتلر خطط لقصف لندن بقنبلة نووية خلال الحرب العالمية الثانية.

وذلك بعد ما عثر علماء ومؤرخون من "ناشيونال جيوغرافيك" على سفينة نازية على عمق 460 قدما في بحيرة "تين" قرب العاصمة النرويجية أوسلو.

وكانت السفينة محملة بـ 40 برميلا مليئا بالماء الثقيل، الذي يستنخدم في صنع القنبلة النووية.

وأكد العلماء أن تلك الكمية كانت كافية لتحقيق طموحات ألمانيا بحيازة أسلحة نووية.

وحسب الوثيقة، فإن هتلر كان قاب قوسين أو أدنى من قصف لندن بتلك القنبلة.

غير أن تحرك رئيس وزراء بريطانيا آنذاك وينستون تشرشل الذي أصدر أمرا بإغراق السفينة، حتى من دون علمه بمحتواها، كان حاسما لحماية العاصمة البريطانية.

وقال إريك جوف أستاذ التاريخ البحري لصحيفة ديلي تلغراف "بعد الحرب، قال المشاركون في البرنامج النووي الألماني إن فقدان الماء الثقيل كان حاسما تماما" في وقف برنامجهم.