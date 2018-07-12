هذا ما قاله الوليد بن طلال بعد لقائه بن سلمان

أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الخميس، إنه اجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وناقش معه الوضع الاقتصادي في المملكة.



وقال الوليد في حسابه بـ تويتر"تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو ولي العهد لمناقشة الأمور الاقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030".

I was honoured to meet with my brother HRH the Crown Prince and to discuss economic matters and the private sector's future & role in #Vision2030 success.



I shall be one of the biggest supporters of the Vision through @Kingdom_KHC & all its affiliates. pic.twitter.com/wgIBqR8E9D — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) July 12, 2018

وأضاف الوليد أنه سيكون واحدا من أكبر الداعمين لرؤية 2030، من خلال شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها، وأفرعها الأخرى.