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أخبار الخليج

هذا ما قاله الوليد بن طلال بعد لقائه بن سلمان

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والأمير الوليد بن طلال

أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الخميس، إنه اجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وناقش معه الوضع الاقتصادي في المملكة.

وقال الوليد في حسابه بـ تويتر"تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو ولي العهد لمناقشة الأمور الاقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030".

وأضاف الوليد أنه سيكون واحدا من أكبر الداعمين لرؤية 2030، من خلال شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها، وأفرعها الأخرى.

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