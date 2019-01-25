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هذا هو فريق التحقيق الدولي بمقتل خاشقجي

من مناسبة لتأبين خاشقجي في إسطنبول

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة إن فريقا من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقا في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي قالت الخميس لوكالة رويترز إنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي.

من جهته قال المكتب في بيان إن كالامارد ستتوجه برفقة هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا في زيارة لتركيا في الفترة من 28 كانون الثاني/يناير وحتى الثالث من شباط/فبراير.

وكان خاشقجي يكتب في صحيفة واشنطن بوست، ودأب على انتقاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقتله عملاء سعوديون وقطعوا أوصاله في قنصلية المملكة بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، مما أثار غضبا دوليا.

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