كنز بـ130 مليار دولار ربما داخل هذه السفينة

مئتا طن من الذهب ربما تكون موجودة في أعماق البحار، هكذا تحدث تقارير بعد أن عثرت شركة كورية جنوبية على سفينة حربية روسية غرقت قبل 113 عاما.

قرابة جزرية كورية جنوبية، وجد فريق تابع لمجموعة "شينيل" حطام السفينة دميتري دونسكوي التي غرقت خلال الحرب الروسية اليابانية عام 1905.

وتحدثت تقارير كورية وغربية عن أنه وسط الحطام هناك 200 طن من السبائك والعملات الذهبية قيمتها 150 تريليون وون كوري جنوبي (حوالي 132 مليار دولار)، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

لكن، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، استبعد خبراء روس هذا الاحتمال، لأنه ما كان سيسمح بنقل هذه الحمولة الثمينة عبر سفينة حربية.

وبحسب الوكالة، عثرت الشركة على الحطام على عمق 434 مترا على بعد 1.3 كيلو متر من جزيرة يوليوغ يوم الأحد الماضي.

السفينة التي كانت تتبع البحرية الروسية غرقت بعد تعرضها للقصف في معركة ضد القوات اليابانية، وقد تعرضت لأضرار شديدة نتيجة لهذا القصف، وتكاد تكون مؤخرتها قد تحطمت، لكن السطح والجوانب بحالة جيدة.

باستخدام تقنيات حديثة، تمكنت غواصتان تابعتان للشركة من إيجاد السفينة، وتم التأكد من هويتها، بعد العثور على اسمها منحوت على ظهرها.

عثر الفريق أيضا على مدافع، ومدافع رشاشة، ومرساة، ومدخنتين، وسطح خشبي.