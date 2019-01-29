تتجه إحدى اللجان الرئيسية في مجلس النواب لحذف عبارة من القسم الذي يردد على الشهود عند إدلائهم بإفادات أمام اللجنة، حسب ما أفادت به شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وتدرس لجنة الموارد الطبيعية المختصة بالتشريعات المتعلقة بالتعدين والرقابة على وزارة الطاقة، حذف عبارة "بعون من الله" من القسم، وفق ما أظهرته مسودة تعديلات إجرائية يدرسها المجلس.

وستصبح صيغة القسم الجديدة، وفق الوثيقة، كالتالي: "هل تقسم أو تؤكد بشكل رسمي وتحت طائلة القانون أن الشهادة التي ستدلي بها هي الحقيقة والحقيقة كلها ولا شيء سوى الحقيقة؟"، مع حذف العبارة المشار إليها من نهاية القسم.

والعبارة التي تعتزم اللجنة حذفها موجودة في عديد من صيغ القسم الفدرالية، غير أنها غير موجودة في قسم تولي منصب الرئيس على سبيل المثال.

وستصوت اللجنة على التعديلات في وقت لاحق هذا الأسبوع، فيما لا تزال لجان أخرى تعمل على إعادة صياغة اللغة المستخدمة في إجراءاتها.

وتشمل التعديلات التي تدرسها لجنة الموارد الطبيعية كذلك استخدام صيغ محايدة الجنس عند الإشارة لرئيس اللجنة على سبيل المثال.

وعبر عدد من النواب الجمهوريين عن رفضهم للمقترح الذي يأتي بعد سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في المجلس في أعقاب الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر.

علقت النائة الجمهورية ليز تشيني بالقوك: "أمر مذهل، ولكن غير مفاجئ أن يسعى الديمقراطيون لحذف الله من إجراءات اللجنة في أحد أول قراراتهم ... لقد أصبحوا حقا حزب كارل ماركس".